Официальный курс доллара вырос до 62,22 рубля, евро – до 70,89 рубля

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Центробанк установил официальные курсы валют на среду, говорится на сайте регулятора.

Официальный курс евро вырос на 1 рубль 35 копейки до 70,89 рубля. Доллар подорожал на 1 рубль 7 копеек до 62,22 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,19 копейки и составила 66,12 рубля.

Напомним, на прошлой неделе стоимость барреля нефти выросла до 52,48 доллара. Котировки фьючерсов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-Йоркской биржи повысились на 0,82 доллара – до 49,35 доллара за баррель.

Кроме того, Управление по энергетической информации министерства энергетики США улучшило прогноз мирового спроса на нефть. Теперь эксперты ожидают, что он будет составлять 93,79 миллиона баррелей в сутки по сравнению с сентябрьским прогнозом на уровне 93,62 миллиона.