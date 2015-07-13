Курс евро на вторник вырос на 3 копейки, доллар снизился на 6 копеек

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Центробанк снизил официальный курс доллара на 14 июля, однако евро поднялся. Так, курс американской валюты снизился более чем на 6 копеек – до 56,61 рубля. Европейская валюта поднялась на 3 копейки – до 62,98 рубля, сообщается на сайте регулятора.

При этом стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 2 копейки, составив 59,48 рубля.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 10 утра курс евро к доллару вырос с 1,1155 доллара за евро до 1,1167. Укрепление европейской валюты связано с достижением компромисса по Греции.

Сегодня утром на экстренном саммите Евросоюза было достигнуто соглашение по Греции, детали которого пока остаются неизвестными. Однако очевидно, что Греция остается в еврозоне и не покинет Евросоюз.

Накануне обсуждалась вероятность временного выхода Греции из еврозоны для решения ее финансовых проблем. Однако эту меру не поддержал ряд руководителей стран ЕС.