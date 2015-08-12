Курс доллара превысил 65 рублей впервые с февраля

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара поднялся до 65 рублей впервые с 13 февраля на фоне падения нефтяных котировок.

По состоянию на 10.11 курс американской валют вырос на 0,73 рубля до 65,01 рубля и поднимался до 65,07 рубля. Европейская валюта подорожала сразу на 1,73 рубля – до 72,12 рубля.

Стоимость нефти марки Brent упала на 0,48 процента – до 48,87 долларов за баррель.

Как ранее рассказал m24.ru руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников, при коридоре колебания стоимости барреля от 50 до 55 долларов справедливая стоимость доллара – 58-65 рублей".

Эксперт предупреждает, что возможен отскок и до 70 рублей за доллар, если нефть упадет до 45 долларов.

Похожего мнения придерживается и руководитель департамента оценки компании "Финэкспертиза" Алексей Баскаков. Он считает, что в будущем от цены на нефть можно ждать либо дальнейшего падения до 45 долларов за баррель, либо стремительного поворота в сторону роста.