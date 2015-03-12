Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта 2015, 13:11

Экономика

Официальный курс евро упал на 2,2 рубля, доллара - на 1,7 рубля

Фото: ТАСС/Игорь Зотин

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком России на пятницу, упал на 2,29 рубля до 64,62 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Курс доллара сократился на 1,72 рубля - до 60,95 рубля.

Напомним, в пятницу, 6 марта, биржевой курс доллара впервые с начала года опустился ниже отметки в 60 рублей, составив 59,65 рубля. Курс евро в тот же день также впервые с 26 декабря упал ниже 66 рублей - до 65,68 рубля.

Отметим, что с начала января Центробанк потратил порядка 2,9 миллиардов долларов для стабилизации курса национальной валюты.

Рекордного снижения рубль достиг 18 декабря прошлого года, когда официальный курс доллара превысил 67 рублей 78 копеек, а евро – 84 рубля 58 копеек.

Сайты по теме


доллар евро рубль курсы валют

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика