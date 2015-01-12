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12 января 2015, 14:35

Официальный курс доллара вырос до 62,73 рубля, евро - до 74,35 рубля

доллар Центробанк евро курсы валют

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Официальные курсы доллара и евро выросли на 6 рублей. Американская валюта с 31 декабря подросла с 56,23 до 62,73 рубля, а европейская - с 68,36 до 74,35 рубля, сообщается на сайте Центробанка.

Напомним, 31 декабря Центробанк установил курсы валют на новогодние праздники: доллар стоил 56,23 рубля, евро - 68,36 рубля. Сегодня, 12 января, американская валюта подорожала до 62,73 рубля, европейская - до 74,35 рубля. Своих исторических максимумов доллар и евро достигли 18 декабря 2014 года, когда курс был установлен на отметке 67 рублей 78 копеек за доллар и 84 рублей 58 копеек за евро.

Отметим, что в декабре 2014 года правительство выработало меры по стабилизации курса рубля. Правительство, в частности, обсуждало меры надзора за банками и поддержку качественных заемщиков.

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