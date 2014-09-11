Курс доллара на торгах обновил исторический максимум

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Курс доллара установил новый исторический максимум в ходе торгов на Московской бирже после сообщений о принятии новых санкций Евросоюза против России. По состоянию на 15.12 за один доллар давали 37,5377 рубля.

Также начал расти и евро, в 15.09 курс европейской валюты составил 48,4958.

На 12 сентября Центробанк установил официальный курс доллара на уровне 37,3758 рубля, а евро – 48,2484 рубля.

Рост курсов иностранных валют начался после поступления сообщений о том, что в Брюсселе приняли решение по новым санкциям Евросоюза против России. Ограничительные меры вступят в силу 12 сентября. Пока сообщения об очередных ограничениях идут со ссылками на неназванные источники, официального подтверждения нет.

Добавим, что в начале сентября основные валюты падали к рублю на фоне снижения напряженности на Украине и установившегося перемирия в конфликте.