10 ноября 2015, 14:21

Экономика

Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Центробанк установил официальные курсы валют на среду, 11 ноября. Доллар подешевел на 27 копеек – до 64 рублей 39 копеек. Евро снизился 38 копеек – до 69 рублей 23 копеек, сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на сегодня составляет 64,66 рубля, а евро – 69,61 рубля.

Ранее Владимир Путин призвал использовать российский рубль при расчетах внутри страны. Возмущение главы государства вызвала практика использования долларов в тарифах на перевозку нефти в российских портах.

"Хотел бы затронуть еще один принципиально важный вопрос как для развития топливно-энергетического комплекса, так и для экономики в целом. Речь идет о прекращении, наконец, практики использования иностранной валюты во внутренних расчетах", – заявил Путин.

