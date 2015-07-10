Форма поиска по сайту

10 июля 2015, 13:50

Экономика

Центробанк снизил курсы доллара и евро на выходные

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Официальный курс доллара на выходные и понедельник, установленный Банком России, понизился на 31,18 копейки – до 56,66 рубля, следует из данных Центробанка России.

Курс европейской валюты снижен на 9,56 копейки – до 62,94 рубля.

Ранее министр экономического развития России Алексей Улюкаев сообщил, что курс рубля находится вблизи фундаментального значения в 55 рублей за доллар и колеблется в пределах плюс-минус три рубля.

"Это естественное значение рубля, связанное с состоянием платежного баланса страны", – уверен Улюкаев.

Сюжет: Изменение курсов валют
