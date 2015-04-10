Курс евро упал на два рубля, доллара - на полтора рубля

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Центробанк значительно снизил официальные курсы доллара и евро, и рубль установил очередной годовой рекорд, сообщается на сайте ЦБ.

Так, доллар упал на полтора рубля, до 51,06 рубля, а евро – на 2,25 рубля, до 54,27 рубля.

Днем ранее ЦБ понизил официальный курс евро на два рубля, а доллара - на полтора рубля.

Таким образом, рубль уже третий день подряд обновляет максимум года. Укрепление происходит на фоне подорожания нефти, но это не единственный фактор. Как говорят эксперты, пик выплат по внешнему долгу в этом году уже пройден.

На следующей неделе рубль сможет снова окрепнуть на фоне начала периода уплаты налогов.

Напомним, в марте Центробанк не продавал валюту для стабилизации курса. В январе и феврале на эти цели потратили более двух миллиардов долларов. Рекордного снижения рубль достиг 18 декабря прошлого года, когда официальный курс доллара превысил 67,78 рубля, а евро – 84,58 рубля.