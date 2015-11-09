Официальный курс доллара превысил 64 рубля

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Центробанк повысил курсы доллара и евро на вторник. Доллар подорожал на 98 копеек – до 64 рублей 66 копеек, евро вырос на 36 копеек – до 69 рублей 61 копеек, сообщает пресс-служба регулятора.

Официальный курс доллара на сегодня составляет 63,68 рубля, а евро – 69,25 рубля.

Ранее Владимир Путин призвал использовать российский рубль при расчетах внутри страны. Возмущение главы государства вызвала практика использования долларов в тарифах на перевозку нефти в российских портах.

"Хотел бы затронуть еще один принципиально важный вопрос как для развития топливно-энергетического комплекса, так и для экономики в целом. Речь идет о прекращении, наконец, практики использования иностранной валюты во внутренних расчетах", – заявил Путин.