09 октября 2015, 13:52

Экономика

Центробанк снизил курс доллара до 61,30 рубля, курс евро упал до 69,35 рубля

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Центробанк России установил официальный курс валют на выходные и понедельник. Курс американской валюты опустился до 61,30 рубля, что на 99,75 копейки ниже предыдущего показателя. Курс евро снизился на 96,02 копейки до 69,34 рубля, говорится на сайте регулятора.

При этом стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 98,07 копейки до 64,92 рубля.

Ранее в ходе торгов на Московской бирже курс евро упал до 68,84 рубля, опустившись, таким образом, ниже отметки 69 рублей впервые с 5 августа.

Американская валюта подешевела на 35 копеек до уровня 61,02. Рубль растет на фоне повышения цен на нефть: стоимость барреля Brent выросла на 1,21% до 53,69 доллара.

