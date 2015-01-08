Курс доллара на открытии торгов снизился до 62,56 рубля, евро - до 74 рублей

На Московской бирже открылись торги

Несколько минут назад после рождественского перерыва открылись торги на Московской бирже. Рубль в начале сессии укрепляется. Доллар сейчас торгуется у отметки 62 рубля 70 копеек. Евро - 73 рубля 50 копеек, передает канал "Москва 24".

Аналитики связывают эту тенденцию с небольшим повышением цены на нефть. Сорт Brent после падения ниже 50 долларов за баррель накануне, сейчас немного отыгрывает свои позиции на мировых площадках. Его стоимость поднялась выше 51 доллара.

Напомним, что 5 января в ходе первых после новогодних праздников торгов на Московской бирже доллар подскочил почти на четыре рубля. Эксперты связывают такое положение дел с очередным антирекордом на нефтяном рынке.