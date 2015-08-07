Доллар на выходные упал до 63,84 рубля, евро повысился до 69,81 рубля

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Официальный курс доллара на 8–10 августа составил 63,84 рубля, что на 2,45 копейки ниже предыдущего показателя, сообщает пресс-служба ЦБ. Европейская валюта выросла почти на 18 копеек – до 69,81 рубля.

Ключевым фактором, который влияет на снижение стоимости рубля является падение цен на нефть. В то же время сегодня стоимость барреля нефти Brent вернулась к отметке около 50 долларов.

Кроме того, на рубль давит снижение ключевой ставки. Ранее регулятор снизил ключевую ставку с 11,5 до 11 процента годовых.

Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

Однако ведущие экономисты не советуют продавать рубль, поскольку существует большая вероятность того, что российская валюта снова пойдет вверх.