Доллар на выходные упал до 63,84 рубля, евро повысился до 69,81 рубля

Официальный курс доллара на 8–10 августа составил 63,84 рубля, что на 2,45 копейки ниже предыдущего показателя, сообщает пресс-служба ЦБ. Европейская валюта выросла почти на 18 копеек – до 69,81 рубля.
Ключевым фактором, который влияет на снижение стоимости рубля является падение цен на нефть. В то же время сегодня стоимость барреля нефти Brent вернулась к отметке около 50 долларов.
Кроме того, на рубль давит снижение ключевой ставки. Ранее регулятор снизил ключевую ставку с 11,5 до 11 процента годовых.
Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.
Однако ведущие экономисты не советуют продавать рубль, поскольку существует большая вероятность того, что российская валюта снова пойдет вверх.
