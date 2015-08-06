Доллар подорожал на 60 копеек на старте биржевых торгов

Курс доллара впервые с февраля превысил 64 рубля

Рубль теряет в стоимости на старте торгов на Московской валютной бирже. Доллар подорожал на 60 копеек, евро - на 45, следует из биржевых данных.

По состоянию на 11.00, за доллар дают 64 рубля 4 копейки, а за евро 69 рублей 65 копеек.

Таким образом, российская валюта обновила полугодичные минимумы, приблизившись к максимумам начала февраля.

Ключевым фактором, который влияет на снижение стоимости рубля является падение цен на нефть. Brent сейчас торгуется на уровне ниже 50 долларов за баррель.

Кроме того, на рубль давит снижение ключевой ставки. Ранее регулятор снизил ключевую ставку с 11,5 до 11 процента годовых.

Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

Однако ведущие экономисты не советуют продавать рубль, поскольку существует большая вероятность того, что российская валюта снова пойдет вверх.