ЦБ понизил курсы доллара и евро на два рубля

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Центробанк России вновь понизил курсы доллара и евро на два рубля. Официальный курс доллара на 7 февраля понизился с 68, 61 до 66, 04 рубля, сообщает пресс-служба ЦБ. Курс евро опустился с отметки 77,94, до значения 75,66 рубля.

Напомним, в среду, 4 февраля, Центробанк также понизил курс иностранных валют на 2 рубля. Однако уже в четверг доллар и евро снова выросли примерно на 3 рубля.

С начала января Банк России потратил более двух миллиардов долларов для стабилизации курса. 30 января ключевая ставка - процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам - была снижена с 17 до 15 процентов.