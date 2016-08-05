Доллар и евро подешевели на выходные

Рубль демонстрирует укрепление к доллару и снижение к евро

Центральный банк установил официальные курсы валют на выходные. Доллар подешевел на 83 копейки до 65,56 рубля. Курс евро опустился на 89 копеек и составил 73,03 рубля.

На торгах на Московской бирже рубль также укрепился к доллару и евро. Американская валюта стоит 65 рублей 33 копейки, а евро опустился до 72 рублей 82 копеек.

Изменения курса валют аналитики связывают с нефтяными котировками. Цены на сырье стремительно снижаются после резкого скачка накануне. Перед закрытием торгов в четверг баррель Brent стоил 44 доллара 29 центов.

Уже сегодня цена упала до отметки 43,94 доллара. Рынок ждет публикации данных о количестве действующих буровых установок в США. В течение последних пяти недель их число увеличивалось.