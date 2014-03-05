Форма поиска по сайту

05 марта 2014, 14:35

Экономика

ЦБ снизил курс евро на 41 копейку - до 49,6 рубля

Фото: ИТАР-ТАСС

Банк России снизил курс евро на 6 марта на 40,74 копейки, до 49,5446 рубля. Официальный курс доллара на четверг установлен на уровне 36,0849 рубля, что на 23,59 копейки ниже предыдущего курса.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 31,30 копейки до 42,1418 рубля.

Повышение курса европейской валюты по отношению к российской началось в августе 2013 года, когда "европеец" впервые за четыре года вышел на рубеж в 44 рубля. В конце ноября за него давали 45 рублей, спустя два месяца - уже 47 рублей. Третьего марта евро достиг исторического максимума по отношению к российской валюте - больше 50 рублей. За последние два дня курсы двух мировых валют к рублю начали снижаться.

доллар евро изменения курс

