Доллар и евро выросли почти на три рубля

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Официальный курс доллара на пятницу повысился на 3,16 рубля до 68 рублей 61 копеек, сообщает пресс-служба Центробанка. Курс евро достиг отметки в 77,93 рубля, превысив предыдущий результат на 2 рубля 89 копеек.

Ранее три дня подряд курс российской валюты укреплялся из-за роста цены на нефть. В настоящее время стоимость одного барреля марки Brent на бирже составляет порядка 55 долларов.

Напомним, с начала января Центробанк потратил более двух миллиардов долларов для стабилизации курса. В ночь на 16 декабря 2014 года ЦБ поднял ключевую ставку до 17%.

Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. За пять дней до этого регулятор поднял ставку с 9,5% до 10,5%.

Ключевая ставка - это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

Отметим, 30 января ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 17% до 15%.