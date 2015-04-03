Курс доллара снизился на 24 копейки, евро вырос на 4 копейки

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Центробанк снизил официальный курс доллара на выходные – с 56,99 до 56,75 рубля. Курс евро вырос с 61,69 до 61,73 рубля.



Добавим, что в течение предыдущей недели курс доллара то рос, то падал по отношению к рублю: 27 марта он стоил 56,42 рубля, 28-го – 57,27, 31-го – 58,46, 1 апреля – 57,65, 2-го – 58,35 рубля, 3-го – 56,99 рубля.

Отметим, что в марте Центробанк не продавал валюту для стабилизации курса. В январе и феврале на эти цели потратили более двух миллиардов долларов.

Рекордного снижения рубль достиг 18 декабря прошлого года, когда официальный курс доллара превысил 67,78 рубля, а евро – 84,58 рубля. За два дня до этого ЦБ поднял ключевую ставку с 10,5 процента до 17 процентов

Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. С 16 марта 2015 года ключевая ставка составляет 14 процентов.

Ключевая ставка – это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.