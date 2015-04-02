Официальные курсы доллара и евро упали более чем на рубль

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Официальный курс доллара на 3 апреля снова упал ниже 57 рублей – с 58,35 до 56,99 рубля, сообщается на сайте ЦБ.

Курс евро также снизился – с 62,74 до 61,69 рубля.

Добавим, что в течение предыдущей недели курс доллара то рос, то падал по отношению к рублю: 27 марта он стоил 56,42 рубля, 28-го – 57,27, 31-го – 58,46, 1 апреля – 57,65, 2-го – 58,35 рубля.

В то же время Центробанк заявил, что весь март (а в начале месяца доллар стоил 62 рубля) не продавал валюту.

В целом с начала января ЦБ потратил более двух миллиардов долларов для стабилизации курса. Рекордного снижения рубль достиг 18 декабря прошлого года, когда официальный курс доллара превысил 67,78 рубля, а евро – 84,58 рубля.

За два дня до этого ЦБ поднял ключевую ставку с 10,5 процентов до 17 процентов. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. С 16 марта 2015 года ключевая ставка составляет 14 процентов.

Ключевая ставка – это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.