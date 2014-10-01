Курс доллара вырос на 10 копеек до 39,69 рубля

Фото: ИТАР-ТАСС

На открытии торгов в среду курсы доллара и евро на Московской бирже вновь выросли на фоне российской валюты, сообщает пресс-служба биржевого холдинга.

Так, курс доллара к рублю вырос на 10 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 39,69 рубля. В то же время евро достиг отметки в 50,05 рубля.

Напомним, что курс евро на Московской бирже в понедельник, 29 сентября, превысил 50 рублей. В ходе торгов европейская валюта возросла в цене на 51 копейку.

Впервые с апреля 50-рублевый порог евро превысил 16 сентября. Сообщалось, что повышение курса в том числе связано с введением новых санкций Евросоюза и США в отношении России.