Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября 2014, 11:31

Экономика

Курс доллара вырос на 10 копеек до 39,69 рубля

Фото: ИТАР-ТАСС

На открытии торгов в среду курсы доллара и евро на Московской бирже вновь выросли на фоне российской валюты, сообщает пресс-служба биржевого холдинга.

Так, курс доллара к рублю вырос на 10 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 39,69 рубля. В то же время евро достиг отметки в 50,05 рубля.

Напомним, что курс евро на Московской бирже в понедельник, 29 сентября, превысил 50 рублей. В ходе торгов европейская валюта возросла в цене на 51 копейку.

Впервые с апреля 50-рублевый порог евро превысил 16 сентября. Сообщалось, что повышение курса в том числе связано с введением новых санкций Евросоюза и США в отношении России.

Сайты по теме


доллар евро курсы валют

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика