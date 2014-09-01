Курс доллара перешагнул отметку в 37 рублей

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Курс доллара 1 сентября обновил исторический максимум – торгами на "завтра" валюта подорожала на 36 копеек и стоит 37,29 рубля, передает Центробанк.

Предыдущий рекорд был установлен 29 августа 2014 года, тогда доллар на торгах поднимался до 37 рублей.

Евро, в свою очередь, вырос на 33 копейки и стоит 48,63 рубля. Ему до рекорда пока далеко – в марте валюта стоила 50,26 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,45 евро + 0,55 доллара) выросла на 28 копеек — до 42,28 рубля.

Ранее в эфире радиостанции "Москва FM" экономический обозреватель Константин Цыганков телеканала "Москва 24" сообщал, что Центробанк перестанет контролировать курс российского рубля. По словам Цыганкова, этому есть объяснение: "Центробанк можно понять, долларов и евро у него не хватит, чтобы сдержать курс рубля. Они надеются, что рубль сдержит себя сам".