Сегодня в СМИ: Изменения для мигрантов и потери ИНИОН от пожара

Фото: m24.ru

У "Ведомостей" поменяется один из трех совладельцев

У газеты "Ведомости" скоро появится новый акционер - бывший гендиректор ИД "Коммерсантъ" и его партнеры, сообщает издание.

Совладельцы газеты американская Dow Jones & Co (владелец The Wall Street Journal) и FT Group (владелец Financial Times) уведомили финский медиахолдинг Sanoma, третьего партнера, что не станут пользоваться правом выкупа его доли в компании.

Потери ИНИОН РАН от пожара

Пожар в библиотеке Института научной информации по общественным наукам называют серьезным ударом для мировой науки. Замдиректора ИНИОНа Татьяна Решетник рассказала "Коммерсанту" о том, что Готская библиотека и редкие древние издания от пожара не пострадали.

Однако при этом погиб, например, полный комплект материалов Генассамблеи ООН на русском языке. Уцелевшие в огне книги решено заморозить, чтобы спасти от плесени.

Экс-глава ГСУ СКР ждет назначения в ФМС

Руководителем главного следственного управления СКР по Москве вместо снятого с должности Вадима Яковенко может быть назначен полковник Дмитрий Шершаков, отвечающий за процессуальный контроль в сфере противодействия коррупции, пишет "Коммерсантъ".

Сам генерал Яковенко ожидает назначения на должность заместителя директора ФМС. Правда, эту службу могут расформировать, передав ее функции МВД.

Москва разработала вместе с общественностью и бизнесом антикризисный план

Столичные власти разработали антикризисный план, который должен не только помочь сохранить тот высокий уровень социальной защищенности москвичей, который всегда был присущ столице, но и возможности для развития города, сообщает "Российская газета".

Так, инвесторы, которые придут в Москву, получат гарантию защиты от рисков. Об этом рассказал руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников.

Изменения для мигрантов

С этого года мигранты из стран СНГ, желающие работать в России, должны покупать патент, знать язык и все этапы первой революции, передает "Российская газета".

С ним можно трудиться как в компании, так и у индивидуального предпринимателя. В каком секторе работать - решает сам мигрант.

Судебные приставы создают спецгруппы по электронному взысканию долгов

Вчера директор Федеральной службы судебных приставов России Артур Парфенчиков сообщил, что в ряде регионов создаются специальные группы по электронному взысканию долгов, пишет "Российская газета".

Киберспецназ приставов находит в сети не только должника, но и его деньги.

Налоговый вычет могут распространить на несколько ипотечных кредитов

После приобретения жилья в кредит россияне смогут получить имущественный налоговый вычет несколько раз и с разных квартир, пока не "выберут" всю положенную по закону сумму, сообщает "Российская газета".

Это значит, что с такими условиями ипотечные займы станут более выгодными, так как довольно большая часть денег, которые фактически уходят на переплату за жилье, вернутся обратно в кошелек.

Казахстан хочет ограничить импорт российских товаров

Девальвация рубля сделала российские товары опасными для соседних стран. Казахстан всерьез обсуждает запрет или ограничения на поставки из РФ ставших слишком дешевыми нефтепродуктов, автомобилей, металла, курятины, муки, соков и кондитерских изделий, передает "Коммерсантъ".

Для компаний РФ поставки в Казахстан не слишком большой бизнес, но подобные решения прямо угрожают экономической интеграции двух стран.