Столичные власти начнут продавать невостребованные машины со штрафстоянок

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ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) передаст приставам для выставления на торги невостребованные автомобили, занимающие место на штрафстоянках. Как пояснил M24.ru источник в АМПП, учреждение попробует реализовать на аукционе около 50 машин. Если автомобили не заинтересуют покупателей, они будут утилизированы.

В АМПП не пояснили, машины каких марок планируется выставить на торги. Между тем в префектуре Центрального округа отметили, что на штрафстоянках, в основном, скапливается автохлам, хотя изредка попадаются вполне целые автомобили Mercedes, BMW, Renault, Opel и т.д. По словам юристов, помимо брошенных машин, власти могут выставить на торги и автомобили, арестованные за долги. Но в этом случае долг должен превышать стоимость машины.

Ранее в АМПП сообщали, что невостребованным признается находящийся на штрафстоянке автомобиль, за которым владелец не обращается более семи дней. Как пояснил собеседник M24.ru, прежде чем начать процедуру реализации машины, юристы АМПП должны будут отправить собственнику напоминание о том, что авто находится на штрафстоянке и его необходимо забрать, оплатив хранение и перемещение. Если хозяин не объявился или он неплательщик, который не хочет отдавать долг, то дело передается в суд, а после судебным приставам.Отметим, что пока машина находится на штрафстоянке, за ее хранение начисляют ежедневную плату - 1 тысячу рублей в день. Таким образом, если авто недорогое и его рыночная стоимость составляет 150-200 тысяч рублей, то достаточно бросить его на штрафстоянке на 4-5 месяцев, чтобы у ГКУ был повод обратиться в суд для взыскания долга. Если же стоимость автомобиля значительно выше - 1 млн рублей и более, то он может храниться на спецстоянке и больше года. По решению суда машина выставляется на торги. Если продать ее не удается, то автомобиль утилизируют, чтобы освободить место на штрафстоянке. На юридическое сопровождение всех этих процедур АМПП планирует потратить около 3 млн рублей в этом и следующем годах.

Напомним, что в городе действует платная эвакуация, которая обходится водителю легкового автомобиля в среднем в 5 тысяч рублей, а хранение машины на штрафстоянке – 1 тысячу рублей в сутки, начиная со вторых. Кроме того, нарушитель должен оплатить штраф за неправильную парковку - 3 тысячи рублей. То есть автомобилист, оставивший машину на штрафстоянке на неделю, должен будет заплатить за нее минимум 14 тысяч рублей. Если же машина остается там в течение двух месяцев, а владелец не оплачивает штраф за нарушение правил парковки, сумма долга возрастет до 73 тысяч рублей и выше. Автомобили заядлых штрафников могут арестовать судебные приставы. Они имеют право задержать автомобиль, если долги владельца составляют порядка 20-30 тысяч рублей. Напомним, недавно приставы изъяли у москвича три иномарки за долг по штрафам за нарушение ПДД в 240 тысяч рублей.

Отметим, что по данным на июнь 2014 года, на спецстоянках АМПП скопилось уже порядка 533 невостребованных авто. С мая 2014 года АМПП начало отправлять списки таких автомобилей в ГИБДД, чтобы инспекторы связались с владельцами и сообщили им о необходимости забрать свою машину. Столичное управление ГИБДД направило письма владельцам 198 транспортных средств, при этом только 66 автомобилей забрали со штрафстоянок.

В пресс-службе АМПП M24.ru рассказали, что ГКУ самостоятельно не имеет права выставлять на торги невостребованные транспортные средства. "Если автомобиль находится на стоянке более семи дней, то мы сообщаем информацию о нем в ГИБДД. Сотрудники ГИБДД в свою очередь должны разыскать собственника автомобиля, который в дальнейшем заберет свое ТС со стоянки. Если у автовладельца есть неисполненные обязательства, то транспортное средство может перейти в ведомство ФССП, которым они распорядятся в соответствии с федеральным законодательством", - сказали в пресс-службе.

Источник M24.ru в транспортном комплексе столицы пояснил, что чаще всего владельцы не забирают автомобили, от которых изначально планировали избавиться, бросив на улице. "А машины, которые эвакуировали за нарушение правил остановки и стоянки, иногда проводят на штрафстоянке несколько недель и даже месяцев, но в итоге владельцы их все-таки забирают", - отметил собеседник M24.ru.

Как рассказал M24.ru пресс-секретарь префектуры Центрального округа Павел Большунов, брошенные автомобили, которые эвакуируют с городских улиц, чаще всего находятся в не пригодном для продажи состоянии. "Это старые авто, без стекол, с явными, часто фатальными дефектами. Машины, которые выглядят прилично и при этом подолгу стоят на улицах, как правило, стараются не эвакуировать. Проводятся все возможные процедуры по поиску их владельца", - пояснил Большунов.

По его словам, при обследовании улиц центра в июне 2014 года было обнаружено 29 автомобилей. "Подавляющее большинство из них – это отечественные автомобили старых моделей. Иномарок очень мало – по одной машине Mercedes, BMW, Daewoo модель Nexia, Renault и Opel Vectra", - рассказал пресс-секретарь.

Юрист Московской коллегии адвокатов "Князев и партнеры" Зиннур Зиннятулин пояснил M24.ru, что если был эвакуирован брошенный автомобиль, владельца которого установить не удалось, то, согласно Гражданскому процессуальному кодексу, АМПП нужно будет подать заявление в районный суд по месту обнаружения машины. Только суд может признать автомобиль бесхозным. Однако чтобы подать иск, машина должна не менее года находиться на штрафстоянке.

Продать же автомобиль за долги можно только в том случае, если сумма долга его владельца сопоставима со стоимостью самой машины. "То есть автомобиль стоимость 1 млн рублей можно передать в исполнительное производство при размере долга, скажем, в 700 тысяч рублей", - пояснил эксперт.

По его словам, исполнительное производство по автомобилю будет длиться не менее трех месяцев, но, как правило, оно занимает гораздо больше времени. "С учетом загруженности столичных судов и приставов производство может длиться до одного года", - отметил юрист.

Приставы выставляют автомобиль на продажу три раза, после чего, если машину никто не купит, город может выкупить ее самостоятельно по минимальной рыночной стоимости. "В этом случае он сможет сам ее перепродать или использовать в своих целях", - пояснил Зиннятулин. Если же автомобиль был благополучно продан, то вырученные деньги либо пропорционально распределяются на покрытие всех долгов собственника машины, либо, если хранение на спецстоянке - единственный долг, поступят в распоряжение АМПП.

Информация о проведении торгов публикуется на сайте Федеральной службы судебных приставов. Так, на сегодняшний день в базе ФССП 913 извещений о продаже автомобилей за долги по всей России. Торги проводятся на повышение с шагом от 1% до 5% от общей суммы лота. Например, среди представленных автомобилей есть Honda Logo из Читы 1999 года выпуска, которую предлагается купить за 105 тысяч рублей. Автомобиль Audi Q7 2007 года предлагается ярославскими приставами за 813 тысяч рублей, а Lexus ES250 2013 года выпуска - за 1,1 млн рублей. При этом торгов на машины столичных автовладельцев в списках ФССП нет.

Дарья Миронова