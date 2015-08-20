LIVE: Елена Громова о том, как изменились центры госуслуг за 4 года

Фото: icmos.ru

25 августа в Информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция директора Государственного бюджетного учреждения "Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы" Елены Громовой. Тема встреч — "Центры госуслуг Москвы: 4 года пути к мировому стандарту".

Московские центры госуслуг названы одними из самых удобных в мире по результатам масштабного исследования, проведенного в 18 городах мира. На пресс-конференции расскажут, как функционируют центры. Речь также пойдет об услугах, которые в них оказываются, и планах дальнейшего развития.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 12.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.