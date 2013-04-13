У брата вице-премьера Дворковича украли сумку с документами

У Михаила Дворковича, брата вице-премьера России Аркадия Дворковича, 13 апреля из автомобиля украли сумку с документами. Об этом предприниматель написал в Twitter, добавив к сообщению ник премьер-министра Дмитрия Медведева @MedvedevRussia.

Как рассказали в пресс-службе МВД, около 6 утра к ним обратился мужчина, который заявил, неизвестные разбили стекло в машине и забрали находившиеся внутри документы.

По данным правоохранителей, инцидент произошел по адресу Краснопресненская набережная, дом 14. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Михаил Дворкович в настоящее время возглавляет созданную им ассоциацию предпринимателей "Новое дело". В разные годы он был руководителем Центра инновационных технологий, вице- президентом МДМ-банка, а также советником председателя совета директоров корпорации Mirax Group по связям с общественностью.