Документальное кино недели: от страстного танго до рекордного прыжка

История рекордно прыжка с Эвереста, правила жизни 100-летних людей, страстное танго в Буэнос-Айресе, искусство времен перестройки. M24.ru выбрал документальные картины, которые стоит посмотреть на этой неделе.

Кадр из фильма "Песни риса". Фото: muzeon.ru

С 24 по 27 июля в парке искусств "Музеон" пройдет фестиваль путешествий "Моя планета". В рамках мероприятия покажут документальное кино о жизни людей в разных уголках Земли. Так, 24 июля покажут ленту "Песни риса" - хроника года из жизни земледельцев Тайланда. Фильм расскажет о тайской народной культуре: гонках на буйволах, традиционных праздниках и обрядах, связанных с выращиванием в стране риса.

25 июля можно посмотреть картину "Высокий полет. Путь на Эверест", историю рекордного бейс-прыжка в массиве Эвереста. Его совершил наш соотечественник, альпинист и мастер парашютного спорта Валерий Розов. В картине показаны подробности проекта: годы подготовки, сложности восхождения и самого прыжка.

26 июля фильм "Правила жизни 100-летнего человека" объяснит феномен мест силы - локальных точек, где сконцентрировано большое количество долгожителей. В чем секрет этих уникальных зон, как победить старость, можно ли дожить до ста лет, оставаясь при этом здоровым, - обо всем этом расскажет фильм о самых старых людях Земли.

27 июля гости фестиваля увидят страстную документалку "Танго. Жар Буэнос-Айреса". Телеведущий и профессиональный танцовщик Александр Пухов отправился в танго-паломничество на родину самого чувственного танца. Что заставляет полмира приезжать в Буэнос-Айрес, брать огромное количество уроков и просиживать ночи в душных танцевальных залах, где искать самых красивых танцовщиц, модные туфли и современные ритмы, - обо всем этом расскажут в путеводителе по аргентинским ночам.

Кадр из фильма "Дом на Фурманном". Фото: cdkino.ru

С 28 августа в Центре документального кино стартуют показы ленты "Контекст. Между здесь и там" о художниках, работающих в разных стилях и жанрах contemporary art. Среди них композитор-минималист Павел Карманов и балетмейстер Александр Пепеляев, создатель хэппенингов Андрей Бартенев и художник-концептуалист из группы АЭС. Их цель - вписаться в контекст европейской культуры и занять свою нишу на мировом арт-рынке.

С 29 июля в ЦДК москвичи увидят картину "Дом на Фурманном", одну из первых попыток осмыслить историю неформального искусства СССР времен перестройки. Именн в Фурманном переулке в конце 1980-х возник знаменитый на весь мир сквот. Он объединил лучших молодых художников и просто смелых, веселых людей. Там жизнь превращалась в искусство, а искусство - в деньги.