Центр документального кино открылся в Москве

В Москве открылся Центр документального кино

В одном из корпусов Музея Москвы, что на Зубовском бульваре дом 2, открылся Центр документального кино. Здесь можно будет посмотреть отечественные и зарубежные ленты. Также на площадке планируют организовывать лекции, мастер-классы, конференции и кинофестивали.

"Центр документального кино совместно с Музеем Москвы построил кинотеатр. Это новое для Москвы, для России. Мы хотели создать здесь уникальное пространство, которое будет выполнять культурно-образовательные функции и иметь клубную атмосферу", - рассказала директор ЦДК Софья Гудкова.

Для московских зрителей Центр станет отличной возможностью увидеть неигровые картины, которые прежде транслировались лишь в рамках кинофестивалей.

Ранее сообщалось, что в помещении Музея Москвы помимо однозального кинотеатра откроют публичную медиатеку документального кино и медиакафе. Медиатека центра будет создана по образцу аналогичных фондов при крупных европейских киноинститутах. Основу коллекции составит советское, российское и зарубежное неигровое кино 1920-1980-х годов, лучшие работы российских и зарубежных документалистов за последние двадцать лет, а также уникальные архивные материалы.