Московский бюджет дополнительно получит более 83 миллиардов рублей

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Столичные власти доработали бюджет на 2014-2016 годы. Как рассказали M24.ru в департаменте экономической политики и развития Москвы, городская казна пополнится дополнительными денежными средствами за счет обновленного налога на имущество физических лиц.

Московский бюджет может дополнительно получить 83,1 миллиард рублей, сообщили газете "Известия" в департаменте финансов.

Сумма пойдет на снижение дефицита бюджета. По прогнозу властей, в ближайшие три года он снизится со 147 миллиардов рублей в год до 102 миллиардов.

Доходную часть бюджета в 2014 году предлагается увеличить на 17 миллиардов рублей, в 2015 – на 27 миллиардов, в 2016 – на 38 миллиардов. Статьи расходов в новом проекте бюджета не изменились.

Каким будет бюджет Москвы в 2014-2016 годах

Напомним, что депутаты Мосгордумы одобрили законопроект, дающий мэру право отозвать проект бюджета столицы из городского парламента до его принятия в третьем чтении. Такой возможности у столичных руководителей не было с 1993 года.

Законопроект был внесен в Мосгордуму Сергеем Собяниным. Необходимость в поправках возникла после изменений в ряде федеральных норм, которые влияют на порядок налогообложения в регионах.

Одним из таких изменений является закон, позволяющий регионам взимать налог на имущество с торгово-офисной недвижимости по ее кадастровой стоимости.

Мосгордума 20 ноября приняла в 1 чтении изменения в закон "О ставках налога на имущество физических лиц". Платить больше придется собственникам нежилых помещений, стоимость которых превышает 1 миллион рублей.

Согласно документу, с 1 января 2014 года для расчета налога на имущество физических лиц в Москве стоимость объектов по БТИ (инвентаризационная стоимость) будет умножаться на коэффициент-дефлятор.

Предполагается, что дополнительные доходы столичного бюджета в 2015 году от увеличения ставок налога составят 5 миллионов рублей.