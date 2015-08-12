Жизнь без излишеств обходится москвичам в 25 тысяч рублей в месяц – опрос

Фото: ТАСС/Алексей Устимов

На жизнь в России без излишеств хватает 23 тысяч рублей в месяц. У жителей столицы и Санкт-Петербурга планка выше – 25 153 рубля. Таковы данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

Согласно данным исследователей, сельские жители говорят, что для жизни им достаточно 17 414 рублей. Бедными, по мнению россиян, являются семьи со средним доходом на человека чуть более 11 тысяч рублей.

Москвичи и петербуржцы, жители других "миллионников" порогом бедности считают суммы в 12 и 13 тысяч рублей, тогда как жители малых городов и сел – около 10,5 тысяч рублей.

Напомним, прожиточный минимум по России в 2015 году установлен в размере 9 662 рубля, в Москве он составляет 14,3 тысячи рублей.

Согласно результатам другого опроса, большинство россиян по-прежнему считают несправедливым распределением доходов в обществе. Такую точку зрения высказали 77 процентов жителей страны (против 84 процентов в 1990 году).

Более 80% респондентов заявили, что в стране стало больше нуждающихся, 25 лет назад такой ответ давали 69% жителей России. Бедность участники опроса объясняют, в частности, недостаточной помощью государства нуждающимся семьям, невозможностью детей из бедных семей получить хорошее образование и обыкновенной человеческой ленью.