РГ: Столичные районы сами зарабатывают средства на свои нужды

За 2012 год плата за парковки принесла в бюджет Тверского района 4,3 млн рублей. А за первые четыре дня действия платной зоны в пределах Бульварного кольца, по данным департамента транспорта, поступило 2,4 млн платежей.

Об этом рассказал и. о. министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Максим Решетников в интервью "Российской газете".

Многие районы получают дополнительные доходы практически по всем статьям, отметил он. Так, большинство районов не упустили возможность пополнить свой бюджет и в то же время навести порядок в жилом секторе. Известно, что до трех четвертей зарегистрированных там правонарушений связаны именно с нелегально сдаваемым жильем. Ожидается, что к концу года налоговые поступления от аренды вырастут до миллиарда рублей.

Все средства, поступившие в 2012 году в бюджет города за приобретение патентов, уже распределены между управами. Пресненскому району в ЦАО это добавило 4,3 млн рублей, Тверскому и Хамовникам - более 2,5 млн, Марьино в ЮВАО - около 3 млн. В целом по городу за год планируется получить от внедрения патентной системы 1,2 млрд рублей, сказал Решетников.

Это первый подобный опыт. Второй транш будет запущен летом, он будет направлен в районы по итогам работы в первом полугодии.

По прогнозам, он должен вырасти до 2 миллиардов рублей. Но в отличие от первых 5 млрд, которые ранее были выделены районам, их уже поделят не поровну между районами, а в соответствии с вкладом каждого, отметил Решетников.

Результат такого подхода, как показал первый транш, красноречивый. Например, район Марьино из ЮВАО заработал 35 млн, а Молжаниново из САО - всего 220 тысяч рублей. Соответственно, в дальнейшем эти районы получат разные суммы.

Как сообщил Решетников, сумма дополнительного стимулирования органов местного самоуправления в 2012 году составила более 1,1 млрд рублей, и включает в себя: 498 млн рублей (45,0%) – доходы от штрафов за неисполнение подрядчиками условий госконтрактов; 495 млн рублей (44,8%) – доходы, полученные по налогу на доходы физлиц от аренды жилых и нежилых помещений; 108 млн рублей (9,8%) – доходы от поступлений по патентам; 4 млн рублей (0,4%) – доходы, взимаемые в качестве платы за пользование парковочными местами.

