21 февраля 2017, 16:45

Культура

"Мослекторий" покажет лекцию "TVоей Москвы" о глянцевых журналах

25 февраля стартует цикл образовательных лекций по журналистике в рамках конкурса "TVоя Москва". На первой встрече шеф-редактор Peopletalk Оксана Кравчук расскажет, как сделать глянцевое digital-издание популярным в социальных сетях.

Трансляцию смотрите на сайте "Мослекторий" 25 февраля в 13:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" совместно с факультетом международной журналистики МГИМО запускает третий сезон проекта "TVоя Москва". Всех желающих вновь ждут мастер-классы от профессионалов московских медиа, а также творческий конкурс, позволяющий раскрыть потенциал каждого участника.

"TVоя Москва" – это современный живой проект, который меняется в соответствии с вызовами времени. В этом году изменился и вектор проекта. Теперь мастер-классы будут иметь исключительно практическое значение, а все полученные знания слушатели смогут применить в своей работе или учебе.

24 профессионала на 24 мастер-классах помогут слушателям прокачать социальные и профессиональные навыки и правильно расставить приоритеты.
В конкурсной части, помимо номинаций, посвященных телевидению, радио и интернету, появится также и номинация в области дизайна.
Открытые мастер-классы будут проводиться по субботам в Центре документального кино в Музее Москвы.

