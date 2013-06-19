В "Музеоне" пройдут бесплатные мастер-классы по графическому дизайну

Фото: М24.ru

В июле в парке "Музеон" пройдет серия мастер-классов по дизайну под общим названием "Сливки", на которых мэтры графического дизайна поделятся опытом.

Расписание мастер-классов:

1 июля в 19.00 руководитель студии "Графический дизайн — Борис Трофимов" Борис Трофимов проведет мастер-класс "Arround of the book/ Вокруг книги".

8 июля в 19.00 российский художник, дизайнер-график, основатель и руководитель творческой группы "логвинdesign" Андрей Логвин прочтет лекцию "Креативный дизайн".

15 июля в это же время дизайнер, художник, один из основателей бюро OPEN!Design Стас Жицкий расскажет о "Дизайне собственного мозга".

22 июля в 19.00 креативный директор студии Shandesign, член Академии Российского телевидения, куратор курса теледизайна в Британской высшей школе дизайна Стас Шанович проведет мастер-класс "Экранный дизайн".

29 июля вице-президент Академии графического дизайна, член международной ассоциации ATypI (Association Typographique Internationale) Анатолий Гусев расскажет о "Периодическом дизайне". Лекция начнется в 19.00.

Вход свободный. Место проведения - павильон "Школа".