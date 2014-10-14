Форма поиска по сайту

14 октября 2014, 18:28

Культура

Про дизайн: Швейцарские дизайнеры прочитают лекции о развитии плаката

Фото: m24.ru

15 октября в Школе дизайна НИУ ВШЭ известные швейцарские дизайнеры прочитают серию лекций о развитии современного швейцарского плаката. Прямую трансляцию проведет M24.ru.

Лекционный марафон пройдет в рамках выставки швейцарских плакатистов Weltformat. Лекции прочтут Эрих Брехбюль (президент фестиваля Weltformat), Ноэль Лой, Феликс Пфессли, Иван Вайс и Михаэль Крайенбюль (студия Jonson/Kingston).

Дизайнеры расскажут, как зародилась плакатная школа в Швейцарии, поделятся своими впечатлениями о развитии плакатного дизайна в мире и в России. Лекции проходят в рамках выставки, которая пройдет в Центре Дизайна Artplay.

Выставка позволит получить представление о швейцарской плакатной школе и о творчестве знаменитых плакатистов: Пауля Брювилера, Тино Штайнемана, Мельхиора Имбодена, Никлауса Трокслера, а также дизайнеров молодого поколения: Ноэля Лоя, Алисе Кольб, Феликса и Матиаса Пфеффли и других.

  • Когда: 15 октября в 18.00
  • Кто: швейцарские дизайнеры
  • О чем: о современном швейцарском плакате
  • Кому смотреть: интересующимся искусством и дизайном

Начало трансляции - в 18.00. Запись будет выложена на нашем сайте.

