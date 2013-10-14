Умберто Джираудо: "Дизайн - вот что нужно России!"

Фото: ИТАР-ТАСС

14 октября в Центре дизайна Artplay пройдет лекция преподавателя Британской высшей школы дизайна и куратора программы "Промышленный дизайн" Умберто Джираудо под названием "Дизайн - вот, что нужно России!". M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.

На лекции Умберто Джираудо расскажет об основных проблемах дизайна в России. Мероприятие приурочено к Московской неделе дизайна.

Напомним, в рамках главного проекта недели Design SuperAntiHeroes состоится выставка-ретроспектива важнейших деятелей итальянского пост-модернизма, оказавших влияние на развитие дизайна во всем мире.

Начало трансляции - в 16:00.

Трансляция завершена.