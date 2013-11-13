Дизайн: Дон Норман

Дон Норман. Фото: jnd.org

Дон Норман - один из ведущих специалистов США в области дизайна. Несколько лет назад американская пресса включила его в список 27 самых влиятельных дизайнеров мира.

В своих взглядах он строго придерживается концепции практичного дизайна, ориентированного на пользователя. Он ведет довольно плодотворную деятельность в сфере промышленного дизайна и дизайна интерфейсов. В свое время был вице-президентом компании Apple, занимал высокую должность в Hewlett Packard.

Список его наград и регалий довольно внушительный. Дон Норман является соучредителем компании Nielsen Norman Group вместе с Якобом Нильсеном (гуру в юзабилити интерфейсов). И параллельно преподает в Корейском институте науки и технологий.