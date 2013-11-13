Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября 2013, 17:34

Культура

Дизайн: Дон Норман

Дон Норман. Фото: jnd.org

Дон Норман - один из ведущих специалистов США в области дизайна. Несколько лет назад американская пресса включила его в список 27 самых влиятельных дизайнеров мира.

В своих взглядах он строго придерживается концепции практичного дизайна, ориентированного на пользователя. Он ведет довольно плодотворную деятельность в сфере промышленного дизайна и дизайна интерфейсов. В свое время был вице-президентом компании Apple, занимал высокую должность в Hewlett Packard.

Список его наград и регалий довольно внушительный. Дон Норман является соучредителем компании Nielsen Norman Group вместе с Якобом Нильсеном (гуру в юзабилити интерфейсов). И параллельно преподает в Корейском институте науки и технологий.

Сюжет: Инфосправки
дизайн смотреть онлайн на m24.ru Дон Норман

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика