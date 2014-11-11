Форма поиска по сайту

11 ноября 2014, 09:20

Культура

Про дизайн: как мы видим и при чем здесь свет

Фото: ТАСС/Джавахадзе Зураб

В ЦВК "Экспоцентр" с 11 по 14 ноября проходит форум "Interlight Moscow powered by Light+Building". Здесь запланирована обширная деловая и образовательная программа, в частности будет функционировать Interlight Design Academy. 11 ноября с 11:00 до 11:45 на стенде Академии пройдет лекция "Феномены зрительного восприятия, связанные с освещением".

Прямую трансляцию вы сможете увидеть на online.m24.ru, начало в 11:00.

  • Когда: 11 ноября
  • Что: лекция о зрительном восприятии
  • Кому смотреть: любителям оптических иллюзий

Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Москва онлайн
дизайн лекции форумы свет обучение прямые трансляции Москва онлайн смотреть онлайн на m24.ru

