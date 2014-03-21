День космонавтики на "Флаконе" отметят фестивалем "Здесь и сейчас"

Фото: Старница фестиваля в Facebook

12 и 13 апреля дизайн-завод Flacon организует фестиваль "Здесь и сейчас", приуроченный ко Дню космонавтики. На мероприятии выступят Atlantida Project и Mystic Rose (мультиинструментальная акустика), а также электронные Entheogenic, Chitoon, Scann-Tec и Dj Afro.

За визуальный ряд будут отвечать Сергей Тимонин, Andrey Pronin, Centaurus, Ira Ratry, Ihtianderson, Navi и Trootootoo из Mudra Community. Гостей также ждут проекционные инсталляции и перформансы от современных медиахудожников.

В рамках фествиаля состоится мастер-класс Татьяны Яско, которая раскроет тайны проекционного искусства. Отдельный блок фестиваля – бесшумное пространство - представят Alex Coda, Biotrip и Spacely.

Начало - в 10.00, стоимость билетов - от 800 рублей.