Психологические кинодискуссии организуют на "Флаконе"

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В январе на дизайн-заводе "Флакон" стартует цикл психологических практикумов "Психопроектор" с участием психолога Анны Мстиславской. Посетители будут смотреть отрывки из фильмов, анализировать увиденное, делиться опытом и обсуждать с экспертом различные жизненные ситуации.

"Фильм в данном случае — художественный пример, режиссерский взгляд на проблему, который помогает нам посмотреть на свои собственные проблемы с новой позиции", - сообщили организаторы.

Ближайший показ пройдет 14 января. Зрители увидят отрывки из фильмов Мигеля Гомеша, Хулио Медема и Алена Рене. Тема встречи "Фантомас и рыжая белка: мужчина и женщина вместе".

"Внутренняя империя и основный инстинкт: борьба между разумом и чувствами" - тема дискуссии 21 января. Обсуждать будут ситуации, представленные в фильмах Эрика Ромера и Мориса Пиалы.

Тема для обсуждения 28 января - "Любовники с нового моста или последнее танго в Париже: почему быть вместе с кем-то нас часто пугает". "Женщина не в себе или полное затмение: как совмещать сразу несколько ролей" - тема дискуссии 4 февраля.

"Психопроектор" проведут с 14 января по 4 февраля на площадке Cafe Brocard. Время показов и обсуждений – с 19.30 до 21.00.

Вход свободный.