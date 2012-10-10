Форма поиска по сайту

10 октября 2012, 12:25

Культура

На "Флаконе" пройдут Дни Грузии

Фото: facebook.com

На территории дизайн-завода "Флакон" открываются Дни Грузии. Фестиваль стартует 13 октября и завершится 21 октября.

В программе мероприятия: фермерский рынок, дизайн-ярмарка "МИ-МИ-МИ Маркет", кинотеатр грузинского кино, мастер-классы по традиционной кухне, фудкорт от лучших грузинских ресторанов, выступления танцевальных коллективов, выставки.

Кроме того, зрители смогут поучаствовать в семейном фестивале Family Day с программой "Как по нотам", сообщается на странице "Флакона" в Facebook.

Фестиваль будет разворачиваться в пространстве Loft, пространстве Space и маркете "Флакона".

дизайн-завод Флакон фестивали и праздники Дни Грузии

