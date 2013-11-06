Фигурки из фольги и восковые свечи научат мастерить на "Флаконе"

Фото: ИТАР-ТАСС

На "Флаконе" решили разнообразить семейный досуг и возобновить традиции проведения субботних мастер-классов Family Day. Так, 9 ноября, всех желающих научат мастерить фигурки из фольги. Уроки бесплатны.

Мастер-классы "Акварельный букет" и "Светильник в стиле теневого театра" обойдутся вам в 400 рублей. Здесь посетителей научат создавать персонажей для светящихся открыток, собирать красивые букеты.

Во время обучения валянию из шерсти можно освоить азы создания картин методом наложения слоев шерсти. Стоимость мастер-класса 400 рублей.

Парафиновые и восковые свечи своими руками смастерят посетители мастер-класса "Свечное дело". Свечи будут украшать кофейными зернами, ракушками, сухими цветами, горошинами душистого перца и палочками корицы. Мастер-класс стоит 600 рублей.

Кстати, на занятия можно приобрести семейный билет: участие в трех мастер-классах одного человека – 1000 рублей; стоимость одного мастер-класса для трех человек – 1000 рублей. Билет для трех человек на три мастер-класса – 1900 рублей.

Материалы включены в стоимость билетов. Занятия проходят с 13.00 до 18.00 в пространстве Gallery. Уроки для взрослых и детей проводят преподаватели творческих мастерских.