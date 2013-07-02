Ремесленные мастерские на "Флаконе" откроют для общего пользования

Фото: М24

Несколько ремесленных мастерских откроют для общего пользования на территории дизайн-завода "Флакон" 6 июля. Посетители освоят азы художественной ковки, создания турецкой керамики, производства кожевенных изделий и постигнут основы цветной печати.

В помещениях мастера найдут необходимые материалы. Для желающих будет открыт доступ в покрасочный цех и складские помещения.

Всего на "Флаконе" работают 7 ремесленных точек. Это мастерская высокой печати "Демоны печати", мастерская "Дымов керамика", "Стекольная мастерская", кузня и ножевая мастерская "Парк победы", кожевенная мастерская "Старый мастер", ювелирная мастерская

GemLab и мастерская Livingroom.

Неограниченный доступ в мастерские горожане получают впервые. Приглянувшееся помещение можно занять на час или даже на целый месяц - в зависимости от масштабов работы. Для желающих здесь организуют мастер-классы и воркшопы, которые рассчитаны на разный уровень подготовки, то есть заниматься здесь могут даже дети.

"В каждой мастерской есть шоу-рум собственных изделий и предметов, которые можно приобрести уже в готовом виде. Помимо этого любую вещь можно заказать "под себя" – ее изготовят или по уже разработанному проекту или по вашему собственному эскизу", - сообщили сотрудники "Флакона".

В день открытия гостей ждет специальная программа. Например в печатной мастерской пройдут занятия по созданию почтовых открыток и постеров с ограниченным тиражом, в в ювелирной мастерской научат делать амулеты, а в кузне — ковать гвозди и чеканить монеты.

В субботу мастерские работают с 12.00 до 21.00. Все лекции и мастер-классы проводятся бесплатно.