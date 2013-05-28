Форма поиска по сайту

28 мая 2013, 08:31

Москвичку убили в Нескучном саду

Накануне в 10.02 в отделение полиции поступило сообщение о теле девушки, найденном в Нескучном саду по адресу улица Крымский вал, дом 9. Труп обнаружили в овраге, в 500 метрах от "Охотничьего домика".

На теле неизвестной множество колото-резаных ранений в области груди, спины и шеи, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По данным правоохранителей, девушка 1991 года рождения является жительницей Москвы. Сейчас выясняются подробности гибели неизвестной. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"

