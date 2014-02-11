Эксперты разработали дизайн-проекты фасадов типовых детсадов

Фото: dgp.mos.ru

Эксперты разработали новые варианты фасадных решений для строительства типовых детских садов, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

"Варианты фасадных решений позволяют при минимальных дополнительных финансовых вложениях обеспечить разнообразный индивидуальный облик зданий", - говорится в сообщении.

Так, новые фасадные решения предложены к типовому проекту детского сада VI-68, рассчитанному на 12 групп детей (280 мест).

В одном из предложенных вариантов групповые ячейки выделены при помощи ярких цветов. По замыслу авторов проекта, это позволит детям лучше ориентироваться на территории детского сада. Другой проект предполагает создание на фасаде иллюзии применения натуральных кладочных материалов и обшивки деревом.

Также дополнительные фасады разработаны к типовому проекту ДОУ VI-70, рассчитанному на 5 групп (120 мест). Два варианта предполагают использование становых панелей с матричной отделкой.

Другие задумки предлагают использование панели с деталями из алюминия. Еще в одном варианте проектировщики предложили применять наружные панели с накладными элементами, монтируемыми на строительной площадке.