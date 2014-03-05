Часть забора у детского сада в ЮАО может упасть на площадку

Фото: Читатель M24.ru

Читательница M24.ru Татьяна жалуется на забор вокруг детского сада на юге Москвы. По ее словам, конструкция может в любой момент упасть на детей.

"В детском саду №1873 (Нагатинская улица, дом 13), обрушается металлический забор, расположенный на высоте в 5 метров от детских площадок. Один пролет забора отсутствует", - пишет Татьяна. Также читательница обеспокоена тем, что на территорию может проникнуть посторонний.

