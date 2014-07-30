Разведенную пару обязали читать "Маленького принца" вместе с детьми

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Аргентинский судья обязал подавших на развод мужа и жену приходить в суд вместе со своими детьми и читать знаменитую повесть Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц", а также другую литературу об этике и нравственности, сообщает МИА "Россия сегодня".

Судья посчитал, что от поведения бывших супругов, которые категорически отказывались общаться, страдают их сыновья 6 и 13 лет (один из мальчиков остался после развода с матерью, а другой - с отцом). По мнению судьи, подобное поведение мешает контакту между братьями и ставит интересы сторон конфликта выше интересов ребенка.

В итоге родителям придется в течение месяца раз в неделю приходить в суд и под надзором специального сотрудника целый час читать повесть "Маленький принц", текст "Конвенции о правах человека" и книгу испанского философа Фернандо Саватера "Этика для Амадора" (серия очерков о проблемах нравственности). Таким образом, посчитал судья, отец и мать смогут "лучше понять своих детей и увидеть в них личность, что является минимально необходимым условием для их воспитания и образования".

Из вердикта также следует, что если кто-то из родителей не будет выполнять решение суда добровольно, то судья может принять решение доставить их к месту для чтения книг с помощью сил правопорядка.

Как заявила адвокат по семейный вопросам Альсира Яниери, судья сумел найти комплексное решение проблемы находящейся в кризисе семьи. "Иногда суд принимает сторону матери или отца, а это решение действительно поможет родителям начать диалог, которого раньше не было из-за постоянных ссор", - сказала адвокат.