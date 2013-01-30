Куда сходить с детьми: от сказок Африки до "Бременских музыкантов"

Фото: 2do2go.ru

Редакция Интерактивной афиши Москвы 2do2go.ru сделала подборку мастер-классов и занятий, на которые можно в ближайшее время сходить с детьми - мифы, мастер-классы по мыловарению, фотографии лесных зверей и многое другое.

31 января в Культурном центре ЗИЛ будут организованы сразу две развлекательные программы. Образовательная программа "Азбука искусства" познакомит самых маленьких с мифами и сказками народов Африки. Дети узнают, как общаться с помощью знаков и символов, и смогут поиграть на музыкальных инструментах из тыквы, бочки и морской раковины, а также узнают различные техники рисования.

Для детей постарше объяснят принципы художественной коммуникации и научат работать с художественными материалами. Также они узнают о том, какие способы хранения и передачи информации применяло человечество, начиная с древних цивилизаций.

Семейное кафе "Киндер-арт" предлагает интересные мастер-классы для детей на весь день. 2 февраля ребенок попробует себя в роли гончара и научится расписывать керамику. Также он может создать дизайнерские футболки, узнать, как приготовить мыло, и научиться готовить. К тому же за фиксированную плату в кафе предлагается шведский стол и любой мастер-класс на выбор.

На Патриарших прудах дети и их родители смогут посетить выставку "Лесные истории. Зима". На ней представлены безумно красивые снимки леса известных российских и зарубежных фотографов. Экспозиция направлена на воспитание ответственности за сохранение российских лесов. Выставка будет работать до 28 февраля.

В субботу, 16 февраля, любителям театральных постановок Дом культуры имени Зуева покажет мюзикл "Бременские музыканты". Он докажет, что можно с успехом поставить на сцене мультфильм сорокалетней давности. Как и раньше, эта история просто предназначена для семейного просмотра.

Вне зависимости от возраста, каждый найдет в нем что-то для себя. Молодое поколение будет искренне радоваться победе добра, а взрослые смогут вспомнить былые времена и сравнить образы героев мультфильма и мюзикла.