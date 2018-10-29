"Москва Медиа" запускает новый образовательный проект "TVоя Москва. YOUниоры"

Фото: пресс-служба "Москва Медиа"

Образовательный проект "TVоя Москва" расширяет границы знаний и запускает новый образовательный бесплатный курс для подростков в блогосфере.

Пришло время понять и принять факт, что треть всего интернет-контента производят дети и подростки младше 17 лет! Они ведут блоги, "запиливают" комедийное видео и альтернативные сериалы, по популярности не уступающие продуктам гигантов медиаиндустрии. И это хорошо!

Теперь знаменитостью может стать любой ребенок, если у него есть ресурсы и необходимые знания.

Но что делать, если их нет?

АО "Москва Медиа" берет это на себя и запускает бесплатный обучающий курс в блогосфере для подростков в возрасте 9-15 лет "TVоя Москва. YOUниоры".

Топовые блогеры Ульяна Улилай, Лера Любарская, Стас Давыдов, Вика Картер просто, профессионально и на понятном подросткам языке расскажут обо всех перспективах и возможностях блогосферы. Кроме того, научат пользоваться диджитал-инструментами и правильно применять полученные знания.

Четыре субботы и четыре направления мастер-классов: стримы-летсплеи "Стрим-наш", анбоксинг "Первооткрыватели", влоги "Шоу-контент", пародии и скетчи "Панчлайн".

Старт проекта "TVоя Москва. YOUниоры" – 10 ноября в 11:30.

Центр документального кино, Зубовский бульвар, дом 2.

Подробности о проекте и регистрация на мастер-классы доступны по ссылке.

Не упустите возможность помочь ребенку с первыми шагами в современном диджитал-творчестве!

Проект создан при содействии столичного департамента СМИ и рекламы.