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Общество

27 июля 2014, 23:59

В ЮВАО полицейский сбил девятилетнюю девочку

дети ДТП полицейские

Фото: M24.ru

Столичный полицейский сбил маленькую девочку, переходившую дорогу в неположенном месте, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Наезд произошел 27 июля около 17.00. Участковый уполномоченный по району Марьинский парк проезжал по улице Маршала Голованова на личном автомобиле во внеслужебное время.

Он тут же отказал девятилетней девочке первую помощь и позвонил в "скорую". Ребенка госпитализировали. Также установлено, что полицейский был трезв, а ребенок переходил дорогу без сопровождения взрослых.

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