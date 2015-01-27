На востоке Москвы полицейский сбил ребенка

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Сотрудник столичной полиции сбил на машине ребенка на востоке города, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел во вторник около 15.00 в районе 2-й Пугачевской улицы. Сотрудник дежурной части ОМВД по району Преображенское, в свободное от службы время, управляя автомобилем KIA и поворачивая во двор, совершил наезд на переходившего проезжую часть на 11-летнего ребенка.

Майор полиции незамедлительно вызвал бригаду медиков, а до их прибытия оказал пострадавшему первую помощь. Ребенок с сотрясением головного мозга и ушибами был доставлен в одну из столичных больниц.

Медицинское освидетельствование не выявило алкогольного опьянения у полицейского. По факту произошедшего проводится проверка.